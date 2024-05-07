Вице-мэр Брянска поздравил ветеранов с Днём Победы

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с приближающимся Днём Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне Дня Победы первый заместитель главы горадминистрации Сергей Антошин навестил дома ветеранов Великой Отечественной войны.

Александр Мельников попал на фронт в 18 и прошёл долгий боевой путь. Вице-мэр пришёл к нему в гости с подарками, а также с коллективом из ДК Медведева. Музыка звучала лично для ветерана.

«Спасибо за Мужество. Вы олицетворяете тех людей, которые дали нам эту счастливую жизнь», — сказал ветерану Сергей Антошин

В этот же день получили подарки и послушали выступление ещё три ветерана Великой Отечественной войны. Фёдору Пахомовичу Короткому вице-мэр подарил наручные часы. Сергей Антошин узнал, что у ветерана они сломались.

«С каждым годом ветеранов остаётся всё меньше и меньше. И с каждым годом у нас, потомков, всё больше и больше поводов остановиться, подумать и осмыслить уроки войны. Хранить память об этих великих людях, дарить им внимание — это наша главная задача», — подчеркнул Антошин.