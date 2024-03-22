Вице-мэр Брянска призвал ускориться строителей подземного перехода возле сквера имени 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске продолжается капитальный ремонт подземного перехода возле сквера имени 50-летия ВЛКСМ. В переходе почти завершены гидроизоляционные работы, также на 90% уложен керамогранит на стены. Специалисты занимаются потолком, устройством освещения и видеонаблюдения, системой вентилируемых фасадов на лестничных спусках. Ремонтом занимаются 14 рабочих.

Ход работ проверил первый зам главы администрации Брянска Сергей Антошин.

«А как вы тогда планируете успеть закончить капремонт к майским праздникам? Отделочные работы отнимают много времени. В ближайшую неделю синоптики обещают в Брянске +10 градусов. Чтобы успеть в срок, нужно привлечь больше строителей!» — потребовал Сергей Антошин.

Вице-мэр пообещал усилить контроль со стороны службы технического надзора.