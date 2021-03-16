Владелицу магазина «Просто мебель» в Брянске обвинили в афере

Покупатели рассказали, что внесли деньги, но мебели так и не увидели.

В Брянске разгорелся скандал, связанный с деятельностью индивидуальной предпринимательницы Светланы Акуловой, торгующей мебелью под брендом «Просто мебель» в ТЦ «Успех» в Фокинском районе.

В соцсетях покупатели сообщают, что, получив предоплату в районе 1,5 тысяч рублей, женщина перестала выходить на связь. Мебельный отдел в «Успехе» закрыт.

Пострадавшие покупатели обратились в полицию – сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.