Владимир Путин наградил брянского артиста Юрия Киселева
Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Президент РФ Владимир Путин наградил артиста Брянского областного театра драмы имени Толстого Юрия Киселева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Юрий Киселев, выпускник Орловского государственного института культуры, брянскому зрителю известен по работе в таких спектаклях, как «Ревизор», «Женитьба», «Маскарад», «Поминальная молитва» и других.
С высокой наградой его поздравили коллеги и губернатор Александр Богомаз, пожелав артисту новых ярких ролей.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленской области посчитали средний размер взятки
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области рассказала, что средний размер взятки в регионе составляет 97,9 тысяч рублей. Эти данные стали известны во время пресс-конференции в УМВД. Также там стало известно о том, что в течение 2020 года в регионе зафиксировали 51 случай взяточничества. Из них – 26 фактов получения взятки, 21 – дачи взятки, четыре
1 млрд рублей потратят на ремонт дорог в Смоленске
1 миллиард рублей уйдет на ремонт дорог Смоленска. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Островский в своих соцсетях. В городе планируется ремонт улиц им. Полка Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, Большая Краснофлотская, Академика Петрова и 2-й Краснофлотский переулок. Также запланирован капитальный ремонт еще восьми улиц. Это улицы Кирилла и Мефодия, Карла Маркса, Ленина, Октябрьской революции,
Пьяный смолянин убил друга и оставил его в квартире
Посиделки с алкоголем закончились убийством и уголовным делом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Трое мужчин распивали алкоголь в Дорогобуже. Хозяин квартиры уснул, а между двумя другими мужчинами возникла ссора. Во время ссоры 43-летний подозреваемый схватил нож и ударил им своего собутыльника. Затем он скрылся из квартиры и продолжил пьянку. Когда хозяин квартиры
В Смоленской области произошло смертельное ДТП
Вечером 15 марта в населенном пункте Кайдаково Вяземского района произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на 11-м километре автодороги «Вязьма-Калуга». В результате аварии погибли два водителя, еще один человек получил травмы. 40-летний водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником под управлением мужчины 45 лет.
Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве
Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую
В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж
Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также