Власти Брянщины отменили ряд коронавирусных ограничений

Но режим самоизоляции для пожилых брянцев продлили до 14 февраля.

На состоявшемся на этой неделе заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса участники, руководствуясь ситуацией на Брянщине и рекомеднациями главного саннтарного врача региона Людмилы Трапезниковой, отменили ряд ограничений.

Как сообщает региональный оперштаб по коронавирусу, на Брянзине разрешили проводить спортивные мероприятия для всех возрастов при заполнении спортивного объекта на 25%, культурыне мероприятия и показ фильмов при заполнении зрительного зала до 50%, продлили до 3:00 ночи предельные часы работы заведений общепита, банкеты, торжественные мероприятия, включая юбилеи и свадьбы, и поминки при заполнении заведений из расчета до 1 человека на 4 квадратных метра и не более 50 участников.

С 1 февраля несовершеннолетние смогут находиться на фудкортах торговых центров без родителей, и снимается запрет заведениям общепита на проведение корпоративов.

А вот режим самоизоляции для брянцев старше 65 лет продлевается до 14 февраля.