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Власти Брянщины проверят, как в регионе используются охотничьи угодия

2021, 26 января 16:43 Общество
Власти Брянщины проверят, как в регионе используются охотничьи угодия
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Региональный департамент природных ресурсов и экологии проинспектирует соблюдение законодательства в сфере охотничьего хозяйства.

Проверить ситуацию в охотничьих угодиях Брянщины поручил на состоявшемся недавно совещании губернатор Александр Богомаз.

В течение ближайшего месяца чиновникам и пользователям охотохозяйств предстоит привести в соответствие требованиям закона всю документацию.

Общедоступные угодия на Брянщине находятся на территории 15 районов и муниципальных округов. В основном они в пользовании у районных союзов охотников, но некоторые находятся в управлении коммерческих организаций.

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