Власти Брянщины смягчили режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет

Одними из первых в стране смягчать режим самоизоляции пожилых людей стали власти Москвы. Уже в январе они начали восстанавливать беспланый проезд по социальным картам москвича для этой категории жителей столицы. Он снова становится доступным через 21 день после прохождения держателем карты старше 65 лет вакцинации от коронавируса.

При принятии решения были учтены рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой и общая эпидемиологическая обстановка в регионе.

На состоявшемся сегодня заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса участники приняли решение смягчить режим самоизоляции для брянцев старше 65 лет.

С сегодняшнего дня самоизоляция для пожилых брянцев носит не обязательный, а рекомендательный характер.

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