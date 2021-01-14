Власти Брянщины выделят дополнительные деньги на жилье для сирот

На покупку квартир для сирот выделяется почти 400 млн рублей.

Власти Брянщины намерены в 2021 году направить на покупку жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей 399,6 млн рублей: 320 млн из областного бюджета и 79,6 млн — из федеральных средств.

По состоянию на 1 января в регионе состояли на учете как нуждающиеся в жилье по этой категории 2814 человек, право на приобретение жилья возникло у 1999.

Губернатор Александр Богомаз поручил департаменту семьи, материнства и детства вместо с правоохранительными органами обеспечить правовой поддержкой сирот, ждущих своего жилья пять лет и больше. Таких в регионе 1343 человека, из них 268 состоят в браке, у 195 есть один ребенок, у 76 — двое, а у 13 — трое и больше детей.

За прошлый год в регионе куплено для сирот 244 квартиры, из них 195 — в новостройках. Всего за шесть лет на Брянщине куплено для сирот 1676 квартир, на эти цели выделено 400 млн рублей из федерального бюджета и 1,4 млрд — из областного. По хакону софинансирование регионом покупки жилья для сирот составляет 5%.