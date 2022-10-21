Власти предупредили брянцев о перебоях с водой на будущей неделе

О возможных перебоях с водой из-за понижения давления в водопроводе в ближайшие понедельник и вторник предпредила жителей Фокинского района Брянская городская администрация.

С 8.00 до 20.00 понедельника, 24 октября без воды могут остаться дома на Киевской улице, 61 и 63, Полесской, 10, 14, 16 и 1 и Московском проспекте, 18-а, 24-а.

Во вторник — частный сектор на улицах Чехова и Богдана Хмельницкого и район от проезда Чехова до Новозыбковской улице.

Причиной возможных отключений называют плановые работы на водоканале.