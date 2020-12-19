Власти снова продлили самоизоляцию пожилым жителям Брянщины

Оставаться дома брянцам старше 65 лет придется минмиум до 3 января.

В пятницу региональный оперштаб по боробе с распространением коронавируса на Брянщине решил продлить самоизоляцию жителям региона старше 65 лет. Оставаться дома пожилым брянцам придется минимум до 3 явнаря.

Исключения составляют жители региона почтенного возраста, без присутствия которых невозможен полноценный производственный процесс на работе. К этой категории относятся, в частности, медработники.

Решение продлить самоизоляцию пожилых людей, которые относятся к группе риска уже по возрасту, а зачастую также страдают хроническими заболеваниями, было принято на фоне того, что заболеваемость коронавирусом пока продолжает расти. Переломить ситуацию специалисты надеются после начала вакцинации, которая в регионе уже началась. Первые поступившие на Брянщину дозы вакцины пока распределяют между медиками, которые в силу специфики работы находятся в группе максимального риска заражения. Затем на очереди учителя и соцработники, а после Нового года придет черед и всех жителей региона, желающих защитить себя от инфекции.