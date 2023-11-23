Водопровод построили в новом микрорайоне Трубчевска
Жители микрорайона «Новый прогресс» Трубчевска обеспечены качественной водой после строительства нового водопровода. Об этом сообщили в региональном правительстве.
По федеральному проекту «Чистая вода» в Трубчевске закончили строительство водопровода. Специалисты пробурили водозаборную артезианскую скважину глубиной 105 метров. туда установили насосную станцию и водонапорную башню. Кроме того, рабочие проложили 326 метров водопроводной сети.
Новая скважина обеспечила чистой водой жителей микрорайона «Новый прогресс» Трубчевска.
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