Воинское захоронение в Бежицком районе Брянска отремонтируют к середине сентября

Воинское захоронение на улице Почтовой в Бежиком районе Брянска отремонтируют к середине сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается ремонт Воинского захоронения на улице Почтовой. Объект для благоустройства выбрали в ходе голосования более 23 тысяч жителей региона в прошлом году. Мемориал реконструируют по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ход работ проверила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова. Благоустройство должны закончить к 17 сентября.