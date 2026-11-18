Вопрос главе региона: брянцам открыли прямую линию за неделю до эфира

2026, 18 ноября 15:49

Освещение во дворах, мусор у контейнерных площадок, холодные батареи, разбитые дороги… Эти темы в обращениях брянцев повторяются из недели в неделю, и на совещаниях у губернатора Егора Ковальчука их разбирают регулярно.

Сайт АиФ-Брянск пишет, что недавно к ним добавились жалобы на запись к врачу. Глава региона попросил руководителей муниципалитетов после ремонта и уборки сразу рассказывать людям о сделанном. Без такого ответа заявитель может решить, что его сообщение осталось без внимания.

Тем, кто хочет обратиться напрямую, подойдёт прямая линия губернатора, которая состоится 26 ноября в 17.00. Вопросы принимают с 19 ноября ежедневно с 10.00 до 19.00 по телефонам 8-991-214-27-02 и 4832 772-702, а также по почте, во «ВКонтакте» и на Госуслугах с пометкой «Вопрос губернатору». Эфир покажут во «ВКонтакте» на странице Ковальчука и на телеканалах «Брянская губерния», «Брянск24» и ОТР.