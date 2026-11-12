Эстафета знаний. Как навыки спасения доберутся до каждого брянца

2026, 12 ноября 14:32

В конце октября более 80 инструкторов и тренеров по первой помощи из 70 регионов страны встретились на слете Российского Красного Креста. Об этом сообщили журналисты сайта КП-Брянск.

За три дня специалисты сверили подходы к обучению и поделились рабочим опытом. Вместе с Советом тренеров организации они обсудили миссию тренера, систему наставничества и Концепцию развития первой помощи в России до 2036 года. Еще один вопрос касался адаптации программ под запросы слушателей. Школьнику и водителю нужны разные акценты, и тренеру важно это учитывать.

Значение таких встреч для регионов оценил член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов. По его словам, «подготовка инструкторов и тренеров входит в число первоочередных задач системы обучения населения первой помощи. Такие мероприятия позволяют выработать единые подходы к преподаванию, обменяться опытом и применять на практике актуальные методики. Это напрямую влияет на качество обучения граждан в регионах, включая Брянскую область».