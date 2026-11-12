Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Эстафета знаний. Как навыки спасения доберутся до каждого брянца

2026, 12 ноября 14:32
Эстафета знаний. Как навыки спасения доберутся до каждого брянца
Источник фото

В конце октября более 80 инструкторов и тренеров по первой помощи из 70 регионов страны встретились на слете Российского Красного Креста. Об этом сообщили журналисты сайта КП-Брянск.

За три дня специалисты сверили подходы к обучению и поделились рабочим опытом. Вместе с Советом тренеров организации они обсудили миссию тренера, систему наставничества и Концепцию развития первой помощи в России до 2036 года. Еще один вопрос касался адаптации программ под запросы слушателей. Школьнику и водителю нужны разные акценты, и тренеру важно это учитывать.

Значение таких встреч для регионов оценил член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов. По его словам, «подготовка инструкторов и тренеров входит в число первоочередных задач системы обучения населения первой помощи. Такие мероприятия позволяют выработать единые подходы к преподаванию, обменяться опытом и применять на практике актуальные методики. Это напрямую влияет на качество обучения граждан в регионах, включая Брянскую область».

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами
12 ноября 13:35
Брянский суд конфисковал магазин за торговлю контрафактными сигаретами
Полицейские в Брянске выявили факт присвоения более 100 тысяч рублей страховым агентом
12 ноября 12:12
Полицейские в Брянске выявили факт присвоения более 100 тысяч рублей страховым агентом
Более 438 млн рублей направлено на модернизация коммунальной инфраструктуры Брянщины
12 ноября 11:46
Более 438 млн рублей направлено на модернизация коммунальной инфраструктуры Брянщины

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17155) брянск (7312) ДТП (2917) ГИБДД (2494) прокуратура (2237) уголовное дело (2173) Александр Богомаз (1998) суд (1814) авария (1767) мчс (1593) коронавирус (1272) дороги (1194)