Восемь новых машин получили брянские лесничества

Восемь новых машин купили по нацпроекту для брянских лесничеств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В мемориальном комплексе «Лесникам-партизанам» прошла церемония вручения новой спецтехники лесничествам. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесопожарным службам региона купили семь автоцистерн на базе «ГАЗ SADKO NEXT» и машину универсальная лесная «МУЛ-1221» на базе трактора «Беларус-1221».

Ключи от техники вручили заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй и заместитель Губернатора Борис Грибанов.

«В современном мире люди часто не замечают ничего, кроме шумных городов, высоких зданий и скоростных автомобилей. Они не понимают, что лес – это наше народное достояние, наше богатство, легкие нашей планеты, и жизнь без леса невозможна», – подчеркнул Виталий Беляй.

В рамках национального проекта «Экология» за пять лет в Брянской области купили 88 единицы техники и 320 единиц противопожарного оборудования на 372 млн рублей.