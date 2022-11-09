Восемь тысяч брянских школьников участвовали в олимпиаде по ПДД

Около восьми тысяч школьников Брянской области приняли участие в онлайн-олимпиаде по правилам дорожного движения. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит на платформе Учи.ру. Это уже третье состязание на знание правил дорожного движения. Задания рассчитаны на учеников 1-9 классов.

Онлайн-олимпиада проходит с 1 по 20 ноября. Только за первую неделю знания дорожной грамоты продемонстрировали почти восемь тысяч школьников Брянской области.

«Я участвую в олимпиаде уже не в первый раз, это очень интересно! Конечно, некоторые задачки я вместе с мамой решаю, но много и сама делаю», – рассказала ученица третьего класса брянской школы Аня.