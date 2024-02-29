Город32

Проезд Федюнинский отремонтируют в Брянске

2024, 29 февраля 14:28 Общество
Проезд Федюнинский отремонтируют в Брянске
Источник фото

Проезд Федюнинский до конца лета отремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В план капремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в 2024 году вошёл проезд Федюнинский в Бежицком районе Брянска. Дорогу, протяженностью более 800 метров, полностью обновят. 

Подрядная организация ООО «СК Стройгрупп» уложит почти 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также на проезде появятся новые тротуары, ограждения и фонари со светодиодными светильниками. Также рабочие сделают парковку, обустроят искусственную неровность и отремонтируют съезды. 

Ремонт стартует в конце апреля. А завершить работы планируют в конце лета.

Читайте также
Репетиция открытия чемпионата России по самбо прошла в Брянске
29 февраля 11:17
Репетиция открытия чемпионата России по самбо прошла в Брянске
Брянские стражи порядка разыскали покинувшего место ДТП водителя
29 февраля 08:32
Брянские стражи порядка разыскали покинувшего место ДТП водителя
Рабочие облицовывают фасад новой школы в Брянске
28 февраля 17:11
Рабочие облицовывают фасад новой школы в Брянске
Более двух с половиной тысяч детей с ОВЗ посещают школы и сады Брянска
28 февраля 16:13
Более двух с половиной тысяч детей с ОВЗ посещают школы и сады Брянска

Новости регионов

28.02.2024 14:57
Под плёнкой
Для садоводов и огородников, особенно в разгар дачного сезона, полиэтиленовая планка – ​это продукт стратегический. Поэтому новость о том, что в Смоленской области запущено уникальное производство полиэтиленовых плёнок, не может не радовать. Компания «Полимер» завершила реализацию инвестиционного проекта в рамках соглашения с правительством Смоленской области. Благодаря этому построены здания, склады и электроподстанция нового комплекса «Полимер‑2», что увеличило производственную мощность предприятия со 180 до 230 тонн в сутки. Кроме того,
28.02.2024 14:55
Меняют жизнь к лучшему
Итоги реализации нацпроектов в регионе   В Смоленской области продолжается реализация национальных проектов, которые затрагивают различные сферы жизни смолян. Причём эти изменения происходят не только в областном центре, но и на периферии. Завершение строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще, поликлиники в Королёвке и ФОКа в Сычёвке, старт работ по возведению онкологического диспансера и переселение почти 900 человек из аварийного жилья… – ​это далеко не всё, что за последнее время было построено

Актуальные темы

Общество
Брянская делегация поучаствовала в дне труда на выставке «Россия» в Москве
Происшествия
Беспилотник нарушил границу Суражского района
Происшествия
Человек пострадал на пожаре в Брянске
Общество
19 участников СВО из Брянска претендуют на бесплатную землю
Общество
Благотворительное представление прошло в Брянском цирке

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»
Все тайное становится явным: началось производство документального сериала о романе «Анна Каренина»

Видеосервисы Wink.ru и KION сообщают о старте съемок документального сериала «‎Тайны Карениной» (18+) по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!».

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто с 27 февраля по 1 марта на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто с 27 февраля по 1 марта на время ремонта

С 27 февраля по 1 марта на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении с улицей Трубчевской на станции Суземка в Брянской области, будут проводиться ремонтные работы. Железнодорожники заменят плиты устройства заграждения переезда.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится День клиента

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.