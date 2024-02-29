Проезд Федюнинский отремонтируют в Брянске

Проезд Федюнинский до конца лета отремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план капремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в 2024 году вошёл проезд Федюнинский в Бежицком районе Брянска. Дорогу, протяженностью более 800 метров, полностью обновят.

Подрядная организация ООО «СК Стройгрупп» уложит почти 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Также на проезде появятся новые тротуары, ограждения и фонари со светодиодными светильниками. Также рабочие сделают парковку, обустроят искусственную неровность и отремонтируют съезды.

Ремонт стартует в конце апреля. А завершить работы планируют в конце лета.