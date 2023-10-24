Свыше 43-х тысяч брянских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде по ПДД

Более 43-х тысяч брянских школьников поучаствовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На образовательной платформе Учи.ру завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Она продолжалась больше месяца. За этот период 43188 школьников Брянской области проверили уровень своей дорожной грамотности. Участвовали в олимпиаде ученики с первого по девятый классы.

«Я уже несколько раз участвовала в этой онлайн-олимпиаде. Очень интересно решать задачки, проходить уровни. Мне это было сделать совсем нетрудно», – отметила ученица четвертого класса брянской школы Аня.