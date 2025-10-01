Город32

Воспитанники брянского фонда побывали на виртуальной экскурсии по профессиям

2025, 01 октября 17:39 Общество
Воспитанники брянского благотворительного фонда побывали на виртуальной экскурсии по профессиям. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.  

 

Воспитанники Благотворительного фонда «Мирослава Брянск» посетили Кадровый центр «Работа России» в Брянске. Для ребят организовали профориентационную программу. 

Ребята посмотрели фильм про современные профессии при помощи VR-очков. Они погрузились в мир отраслей в виртуальной реальности.

После этого гости сыграли в игру «ПрофиВорк», чтобы понять, какие профессии им интересны. Предложенные слова они объясняли жестами, рисунками и даже лепкой из пластилина.

Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между Центром занятости населения города Брянска и благотворительным фондом «Мирослава Брянск».

