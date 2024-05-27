Врачи московского медуниверситета принимают пациентов в Почепе

В этот раз в Почепской центральной районной больнице прибыли 13 врачей узких специальностей во главе с членом-корреспондентом Российской академии наук Виктором Фоминым. Пациентов они принимали в Почепе и дмитровском ФАПе. Ежедневно консультации получают по 20–25 человек.

В Брянскую область приехали специалисты из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Уже пять лет столичные медики регулярно консультируют жителей региона.

Код допуска Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава

Скажите «сыр» В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных

Пришло время героев В Смоленске начал работу пункт оценки участников программы «Время героев». Это новый кадровый проект, реализуемый по поручению Президента Владимира Путина. Ранее глава государства назвал тружеников и воинов – всех, кто служит России, – «подлинной настоящей элитой». Смоленский пункт оценки открыт на базе филиала президентской академии (Чуриловский тупик, 6/2) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. Выбрать удобную дату и время для прохождения тестирования можно