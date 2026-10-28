Виновный в даче взятки полицейскому брянец не разжалобил суд

2026, 28 октября 12:37

Брянец, виновный в даче взятки полицейскому, не разжалобил суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело даче взятки. Приговор выслушал житель областного центра.

Мужчина обратился к сотруднику полиции с просьбой помочь освободить от уголовной ответственности его родственника, обвиняемого в разбое. За это он предложил заплатить пять миллионов рублей. Страж порядка сообщил о предложении своему руководству. В рамках оперативных мероприятий фигуранта задержали в январе 2026 года при передаче полицейскому двух миллионов рублей.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Сумма взятки конфискована в доход государства.

Защитник осужденного обжаловал приговор и просил смягчить наказание. Но Брянский областной суд не установил оснований для удовлетворения жалобы.