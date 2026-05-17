Врио губернатора Брянской области посетил бригаду «БАРС-Брянск»

2026, 17 мая 17:56

Врио губернатора Брянской области посетил бригаду «БАРС-Брянск». Глава региона Егор Ковальчук рассказал об этом в своих соцсетях.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук посетил добровольческую бригаду «БАРС-Брянск». Он пообщался с бойцами, побывал на учебном полигоне, командном пункте управления, увидел работу мобильно-огневых групп.

«Сегодня мы видим, насколько эффективна и важна их служба. Благодарю каждого, кто профессионально выполняет свой долг и защищает Брянскую область от вражеских атак!» — подчеркнул Егор Ковальчук.