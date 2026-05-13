2026, 13 мая 14:43

Военная мемориальная площадка появилась в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Фокинском районе города Брянска открыли военная мемориальная площадка с орудиями времён Великой Отечественной войны. Она разместилась неподалёку от остановки общественного транспорта «Улица Западная», у въезда на территорию арсенала. На площадке установлены 76-мм дивизионная и противотанковая пушка ЗИС-3, 37-мм зенитная установка АЗП-39 и 122-мм гаубица М-30. Орудия были в распоряжении 11 армии, освобождавшей Брянск от фашистов.

«В апреле к нам за помощью обратились военные. Попросили помочь сделать площадку, на которую установят прославленную в боях технику. Мы, конечно, помогли, выделили место под мемориал, предоставили строительные материалы. И в дальнейшем будем помогать развитию этой памятной территории», — пояснил руководитель Фокинского района Владимир Дударенко.

Площадку в будущем благоустроят. На ней появятся стела-звезда с орденом «Отечественной войны» и мемориальная плита с информацией о подвиге бойцов 11 армии.