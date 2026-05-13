Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Военная мемориальная площадка появилась в Брянске

2026, 13 мая 14:43
Военная мемориальная площадка появилась в Брянске
Источник фото

Военная мемориальная площадка появилась в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В Фокинском районе города Брянска открыли военная мемориальная площадка с орудиями времён Великой Отечественной войны. Она разместилась неподалёку от остановки общественного транспорта «Улица Западная», у въезда на территорию арсенала. На площадке установлены 76-мм дивизионная и противотанковая пушка ЗИС-3, 37-мм зенитная установка АЗП-39 и 122-мм гаубица М-30. Орудия были в распоряжении 11 армии, освобождавшей Брянск от фашистов. 

«В апреле к нам за помощью обратились военные. Попросили помочь сделать площадку, на которую установят прославленную в боях технику. Мы, конечно, помогли, выделили место под мемориал, предоставили строительные материалы. И в дальнейшем будем помогать развитию этой памятной территории», — пояснил руководитель Фокинского района Владимир Дударенко.

Площадку в будущем благоустроят. На ней появятся стела-звезда с орденом «Отечественной войны» и мемориальная плита с информацией о подвиге бойцов 11 армии.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Лотки для отвода воды делают рабочие на трассе в Выгоничском районе
12 мая 12:01
Лотки для отвода воды делают рабочие на трассе в Выгоничском районе
Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту
11 мая 13:09
Трассу Свень – Стяжное в Брянском районе отремонтируют по нацпроекту
В Брянске День Победы отметили митингом и парадом
09 мая 14:03
В Брянске День Победы отметили митингом и парадом

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15144) брянск (6946) ДТП (2746) ГИБДД (2300) прокуратура (2099) уголовное дело (2049) Александр Богомаз (1993) суд (1790) авария (1660) мчс (1540) коронавирус (1272) дороги (1068)