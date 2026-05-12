Брянские танцоры стали призёрами юбилейного турнира «Вальс Победы-2026»

2026, 12 мая 09:00
Брянские танцоры стали призёрами юбилейного турнира «Вальс Победы-2026». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В преддверии Дня Победы в Москве состоялся XX Кубок ЦСКА «Вальс Победы 2026». На юбилейном турнире собрались танцоры со всей России.

Регион успешно представили воспитанники ансамбля бального танца «Фантазия» брянского центра «Народное творчество» Александра Львутина и Никита Жариков.  Конкуренцию им составили 249 юниорских пар. 

Брянские танцоры прошли в финал. Они завоевали кубок и серебряные медали.

