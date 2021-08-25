Все школы Брянской области признали готовыми к учебному году

Ситуацию обсудили в региональном правительстве.

Замгубернатора Юрий Филипенко провел оперативное совещание, посвященное готовности образовательных учреждений Брянской области к новому учебному году.

Как сообщила директор областного департамента образования и науки Елена Егорова, проверку состояния комплексной безопасности и готовности образовательных организаций региона к учебному году провели межведомственные комиссии с участием представителей муниципальных органов власти, подразделений МВД, ФСБ России и Росгвардии.

Все школы региона приняты комиссиями и готовы к работе с учетом требований пожарной и антитеррористической безопасности.

На подготовку образовательных учреждений в этом году из консолидированного бюджета Брянской области потратили более 1 миллиарда рублей.

Новый учебный год брянские школьники начнут с учетом коронавирусных ограничений.