Все ветераны Великой Отечественной войны в Брянске получат почётное звание

Все ветераны Великой Отечественной войны в областном центре получат звание «Почётный гражданин города Брянска». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Депутаты Брянского горсовета на первой в этом году сессии приняли решение о присвоении ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почётный гражданин города Брянска». Его получат 23 человека накануне 80-летия праздника Победы.

«Мы пообщались с каждым из них, с их родственниками. Это люди с невероятной силой духа и жизненной стойкостью. Каждый из них внёс свой личный вклад в достижение Великой Победы», — сказала председатель Брянского городского Совета народных депутатов Марина Дбар.

Звание «Почётный гражданин города Брянска» получат: Владимир Ильич Александров, Галина Акимовна Балихина, Раиса Устиновна Говорова, Евгения Александровна Дедюшко, Нина Дмитриевна Евсеева, Михаил Иванович Заболотский, Анна Акимовна Иванова, Георгий Георгиевич Игуменов, Юрий Иванович Ильин, Егор Иванович Киреенко, Галина Фоминична Комарова, Зоя Федоровна Корнюшина, Александр Иванович Масленников, Юрий Иванович Моисеев, Василий Михайлович Новиков, Иван Андреевич Новокщенов, Иван Иванович Павлушенко, Ольга Григорьевна Петрова, Николай Степанович Редикульцев, Палина Алексеевна Сергеева, Петр Ильич Чулков, Любовь Федоровна Широбокова, Борис Николаевич Будаев.