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Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике пройдут в Брянске

2024, 16 февраля 17:33 Общество
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике пройдут в Брянске
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В Брянске планируют провести Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в городской администрации.

Вице-мэр города Брянска Сергей Антошин встретился с вице-президентом федерации тяжелой атлетики России Владимиром Сафоновым и генсекретарем организации Дмитрием Василенко.

Они обсудили подготовку к проведению чемпионата России по самбо в областном центре. Он пройдёт с 4 по 6 марта во Дворце единоборств имени Артема Осипенко (0+).

«Для нас очень важно и престижно, что на территории Брянщины пройдут соревнования такого уровня. Мы к ним усиленно готовимся. Дворец единоборств изначально построен как мультиспортивный центр. Проведением чемпионата России по самбо мы проверим его на прочность», — подчеркнул Сергей Антошин.

Также на встрече директор спортшколы «Сталь» Николай Евсеев предложил провести в Брянске Первенство России по тяжелой атлетике для спортсменов до 23 лет. В них могут поучаствовать около 350 спортсменов и тренеров.

«Наш город будет рад тяжелоатлетам со всей страны, тем более что следующий год для этого вида спорта — юбилейный. В 2025-м исполнится 140 лет федерации тяжёлой атлетики. Сейчас 11 спортсменов спортшколы «Сталь» являются членами сборной команды России. Уверены: родные стены помогут показать им достойные результаты. Мы заинтересованы в крупных соревнованиях!» — добавил Сергей Антошин.

 

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