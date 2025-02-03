Встреча с режиссёром фильма «Злой город» прошла в Брянске

Встреча с режиссёром и актёром фильма «Злой город» прошла во Дворце культуры Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В конце января в прокат вышел фильм «Злой город». Он посвящён истории сопротивления жителей древнего Козельска армии хана Батыя. С первыми зрителями в городском Дворце культуры встретились режиссёр Константин Буслов и сыгравший одну из главных ролей актёр Владимир Любимцев. Показ и презентацию посетили вице-спикер областной Думы Владимир Пронин, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук, председатели комитетов заксобрания Людмила Журавлева и Александр Постоялко, депутаты, представители духовенства, общественных и волонтерских организаций, преподаватели и студенты вузов, участники СВО с семьями, юнармейцы и кадеты.

«Замечательно, что на российские экраны все чаще выходят картины, повествующие об истории страны и героизме наших предков. Это вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и заставляет зрителя переживать искренние эмоции. Рекомендую к просмотру», — поделился впечатлениями Владимир Пронин.

Возрастные ограничения 12+