Вторая смена открылась в брянском оздоровительном лагере
Вторая смена для 750 подростков открылась в оздоровительном комплексе «Лесной» города Брянска. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В детском оздоровительный комплекс «Лесной» Брянска открылась вторая смена. Он объединяет два лагеря «Огонёк» и «Орленок». Отдыхать в них будут 750 ребят. Подростков ждут игры, соревнования, конкурсно-игровая программа и спортивные тренировки.
Начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Музалевская на открытии пожелала школьникам творческих открытий, спортивных достижений и новых друзей.
Читайте также
Новости регионов
Расписание некоторых пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится в конце июня
27 и 30 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой, Москвой и Смоленском. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Дурово. Так, электропоезд № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 7:16 (на 54 мин раньше) и прибудет на конечную станцию в 10:51 (на 53 мин раньше); — электропоезд № 6206 Смоленск –
Смоленские железнодорожники приняли участие в мероприятиях к Дню памяти и скорби
В День памяти и скорби, 22 июня, работники Смоленского региона Московской железной дороги приняли участие в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Железнодорожники организовали автопробег, участники которого проследовали по центральным улицам Смоленска и возложили цветы к Вечному огню в Сквере Памяти Героев и к монументу Памяти на улице Ногина. Конечной точкой маршрута стал
Храбрая и сильная
В Смоленске появился памятник легендарной Екатерине Дёминой. В Смоленске накануне Дня медицинского работника открыли памятник легендарной женщине — Герою Советского Союза Екатерине Дёминой. Подробности — в материале нашего корреспондента. С первых дней войны Бронзовая и навеки молодая Екатерина смотрит на Смоленск с постамента — памятник ей установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя
Более 1,4 тыс. человек воспользовались интерактивными справочными видеотерминалами на вокзале Смоленск с начала года
С начала года на вокзале Смоленск консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы воспользовались 1432 человека. Современные интерактивные устройства, установленные в справочном зале и зале ожидания, позволяют пассажирам оперативно получить ответ на любой интересующий вопрос о движении поездов и работе вокзального комплекса. Необходимую информацию можно найти самостоятельно, через меню терминала при помощи сенсорной клавиатуры, либо связавшись
Санитарка Катя, морпех Катюша
В Смоленске появился памятник Герою Советского Союза легендарной Екатерине Дёминой. С первых дней войны – в операционной Бронзовая и навеки молодая Екатерина Дёмина смотрит на Смоленск с постамента – памятник легендарной женщине установили недалеко от военного госпиталя. Именно здесь 15-летняя Катя работала санитаркой с первых дней Великой Отечественной войны, которая застала девушку 22 июня в
Равнение — на Героя
В регионе увековечат память Героя России. Врио губернатора Василий Анохин встретился с родственниками старшего лейтенанта Александра Бичаева, доблестно исполнявшего служебный долг в зоне специальной военной операции и удостоенного звания Героя Российской Федерации посмертно. Во встрече также принимала участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Смоленской области Наталья Полушкина. Во