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Вторая смена открылась в брянском оздоровительном лагере

2023, 27 июня 16:33 Общество
Вторая смена открылась в брянском оздоровительном лагере
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Вторая смена для 750 подростков открылась в оздоровительном комплексе «Лесной» города Брянска. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В детском оздоровительный комплекс «Лесной» Брянска открылась вторая смена.  Он объединяет два лагеря «Огонёк» и «Орленок». Отдыхать в них будут 750 ребят. Подростков ждут игры, соревнования, конкурсно-игровая программа и спортивные тренировки. 

Начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Музалевская на открытии пожелала школьникам творческих открытий, спортивных достижений и новых друзей.

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