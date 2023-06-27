Вторая смена открылась в брянском оздоровительном лагере

Вторая смена для 750 подростков открылась в оздоровительном комплексе «Лесной» города Брянска. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В детском оздоровительный комплекс «Лесной» Брянска открылась вторая смена. Он объединяет два лагеря «Огонёк» и «Орленок». Отдыхать в них будут 750 ребят. Подростков ждут игры, соревнования, конкурсно-игровая программа и спортивные тренировки.

Начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних регионального УМВД Наталья Музалевская на открытии пожелала школьникам творческих открытий, спортивных достижений и новых друзей.