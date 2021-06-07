Выросла заболеваемость COVID-19 среди брянцев 46-56 лет

Главный брянский санврач заявила о необходимости усиления контроля за соблюдением ограничительных мер.

В Брянской области вырос уровень заболеваемости COVID-19. Об этом заявила главный санитарный врач по Брянской области Людмила Трапезникова.

«Мы отмечаем некоторое сохранение роста заболеваемости, в частности, среди людей в возрасте от 46 до 65 лет. Поэтому говорить о каком-либо смягчении ограничительных мер пока не стоит. Необходимо усилить контроль за соблюдением ограничительных мероприятий, масочного режима, особенно в местах скопления людей, в общественном транспорте, магазинах. У нас впереди выпускные, ЕГЭ. Стоит приложить максимум усилий, чтобы эти мероприятия состоялись», – сообщила Трапезникова.

По ее словам, «неплохо проходит вакцинация, однако ее стоит усилить». На сегодняшний день от коронавируса вакцинировали 12% жителей Брянской области.