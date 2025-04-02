Высоковольтную электрическую линию перенесут из-за строительства дороги в Брянске

Высоковольтную электрическую линию перенесут из-за строительства дублёра улицы Карачижской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили строительство дублёра улицы Карачижской. Это станет главным инфраструктурным проектом областного центра на ближайшие два года.

Дорога длиной более трёх километров пройдёт от дома №79/1 по проспекту Станке Димитрова до улицы Калинина. Автомобилисты смогут попасть в Бежицкий и Володарский районы, минуя центр.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Александр Афонин уточнил, что началась установка границ будущей дороги. А специалисты МРСК «Центр» готовятся перенести высоковольтную электрическую линию.