Высоковольтную электрическую линию перенесут из-за строительства дороги в Брянске

Высоковольтную электрическую линию перенесут из-за строительства дублёра улицы Карачижской в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили строительство дублёра улицы Карачижской. Это станет главным инфраструктурным проектом областного центра на ближайшие два года.
Дорога длиной более трёх километров пройдёт от дома №79/1 по проспекту Станке Димитрова до улицы Калинина. Автомобилисты смогут попасть в Бежицкий и Володарский районы, минуя центр.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Александр Афонин уточнил, что началась установка границ будущей дороги. А специалисты МРСК «Центр» готовятся перенести высоковольтную электрическую линию.
02.04.2025 11:45
По «золотому кольцу»
О состоянии проходящих через Смоленщину федеральных дорог говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Стороны подписали допсоглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. Одна из тем обсуждения – ремонт трассы Р-132 «Золотое кольцо». На эти цели уже заложены федеральные средства, которые
02.04.2025 11:44
Накануне посевной
1500 тонн минеральных удобрений получат бесплатно смоленские аграрии от ПАО «Дорогобуж». Хорошей новостью с сельхозпроизводителями поделился губернатор Василий Анохин, который провёл в Москве рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Акрон» Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО «Дорогобуж» Владимиром Куницким. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по развитию АПК и реализации ряда социальных проектов. Известно, что большую часть удобрений
02.04.2025 11:43
К полёту готов!
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске. Вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Василий Анохин и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Как отметил губернатор, для запуска такого производства в регионе есть всё необходимое: компетенции, материально-техническая база, а также действующие компании по изготовлению деталей и частей аппаратов. «Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию,
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Сохраним и отстроим
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26.03.2025 10:54
Слышать и знать
В Десногорске установят мемориал для увековечения памяти защитников Отечества, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин – вопрос обсуждался на встрече с участниками СВО и их семьями, которая состоялась в городе атомщиков на прошлой неделе. «Пообщались, обсудили много важного. Мы должны слышать и знать, что волнует семьи наших защитников, заботиться о них в это непростое время. Обсудили медицинскую и социальную реабилитацию
26.03.2025 10:53
Пассажирское сообщение
«Дороги и транспорт сегодня в центре внимания», – заявил губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе посетил выставку коммунальной и дорожной техники в центре Смоленска (транспортные средства представили ведущие российские и белорусские компании), а после принял участие в заседании итоговой коллегии профильного регионального ведомства. «За последние 5 лет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построены,