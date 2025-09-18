Выставка о терроре ВСУ открылась в Брянской думе

Выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» открылась в Брянской думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянской областном думе накануне открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима». Её организовал комитетом по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Фотографии на стендах – свидетельства преступлений ВСУ против мирного населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и приграничных регионов. Кадры запечатлели разрушенные дома, уничтоженные хозяйства и искалеченные судьбы людей. Экспозицию дополнили образцы уничтоженной вражеской техники и воинский арсенал, применяемый на спецоперации.

Первыми выставку посетили депутаты и работники парламента.

«Сегодня Брянщина присоединилась к важному общероссийскому проекту, вместе с другими регионами, демонстрируя сплоченность территорий России в деле сохранения исторической памяти. Такие инициативы чрезвычайно важны для патриотического воспитания молодежи. Ведь эти документальные факты зла наглядно показывают суть того, против чего сражается наша армия в ходе СВО», — подчеркнул спикер Валентин Суббот.

Возрастные ограничения 6+