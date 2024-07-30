Хореографический фестиваль прошёл в детском лагере Брянска

В хореографическом фестивале «В ритме Лета» поучаствовали более 900 детей детского лагеря Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В детском оздоровительном комплексе «Лесной» Брянска прошёл VIII детский хореографический фестиваль «В ритме Лета».Праздник посвятили Году семьи в России. Участниками стали более 900 детей, отдыхающих в лагерях «Огонёк» и «Орлёнок», в том числе и более 120 детей из города Брянка Луганской Народной Республики, а также профессиональные творческие коллективы региона.

Каждый отряд представил конкурсную программу в шести направлениях, в том числе эстрадный, народный, восточный, бальный, классические танцы и современная хореография.