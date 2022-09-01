Хореографическую школу отремонтировали в Дятьково

Дятьковская детская хореографическая школа готова принять юных талантов после ремонта.

Капитальный ремонт учреждения провели в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

В школе привели в порядок кровлю, фасад и отмостки. Частично заменили окна. Также в классах сделали косметический ремонт и заменили систему вентиляции.

На работы потратили 8,1 млн. рублей. Школа готова распахнуть свои двери для юных талантов.