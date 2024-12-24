Хроматограф за 70 млн рублей купили для брянского наркодиспансера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На заседании антинаркотической комиссии при заместителе главы городской администрации Игоре Чубчикове обсудили работу Брянского областного наркологического диспансера. На начало декабря 2024 года на учёте у врачей психиатров-наркологов состоят 1323 человека с диагнозом «наркомания».

Заместитель главврача Юлиана Волкова, рассказала, что с ноября в учреждении начал работать высокоэффективный жидкостный газовый хроматограф. Прибор позволяет выявлять практически все виды наркотиков в организме человека.

«Например, экспресс-тест может показать наличие опиоидов в организме человека, который всего лишь съел булку с маком. Хроматограф точно укажет, что употребление наркотических веществ отсутствует», — рассказала Юлиана Волкова.

Аппарат обошелся в более чем 70 миллионов рублей. Его купили при финансировании из областного бюджета.