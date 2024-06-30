Художники нарисовали «Монумент Дружбы» на площади в Брянске

В честь фестиваля «Славянское единство» художники России и Беларуси изобразили символ этого мероприятия в областном центре. На брусчатке Славянской площади они нарисовали «Монумент Дружбы», у которого начиналась история фестиваля 55 лет назад.

«Как показало время, не важно, где мы собираемся, важно беречь эти традиции, чтить подвиги наших предков, любить родную землю!» — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.