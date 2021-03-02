Худрук Брянского эстрадного оркестра Бениамин Мирзоян умер от коронавируса

Музыканту было 64 года.

На 65-м году ушел из жизни художественный руководитель и дирижер Брянского городского эстрадного оркестра Бениамин Мирзоян. Об этом его ученики сообщили в соцсетях.

Бениамин Мирзоян руководил оркестром с 1979 года. За это время коллектив претерпел немало изменений – от классического биг-бэнда до эстрадно-симфонического оркестра.

Под руководством Мирзояна оркестр завоевал немало наград на музыкальных фестивалях в России и за рубежом, активно участвовал в культурной жизни Брянской области. В творческой лаборатории на базе оркестра Бениамин Мирзоян воспитал множество талантливых музыкантов.

В 2015 году Бениамин Мирзоян организовал в Брянской области джазовый фестиваль.

В последнее время Мирзоян боролся с коронавирусной инфекцией.

«Глубочайшие соболезнования родным и близким! Спасибо вам, Бен Эдуардович, за все!» – пишут ученики маэстро.