Ямы заделали рабочие на трёх улицах Брянска
12 квадратных метров асфальта на проезжей части «залатали» рабочие на трёх улицах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
Специалисты Дорожного управления провели ямочный ремонт в Бежицком районе областного центра. На улица Ульянова, Флотской и Комсомольской рабочие заделали заделано 12 квадратных метров асфальта битумной смесью со специальными добавками. Весной эти участки отремонтируют полноценно.
Также дорожники планируют устранить повреждения проезжей части улиц Бежицкой и Брянской Пролетарской дивизии.
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