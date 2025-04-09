Ярмарки цветов откроют в Брянске к Пасхе

Почти 20 ярмарок искусственных цветов откроют в Брянске к Пасхе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
20 апреля православные отметят Пасху. Накануне праздника в Брянске откроют специализированные ярмарки искусственных цветов. В этом году в областном центре с 12 апреля с 8 о 19 часов ежедневно будут работать почти два десятка торговых точек во всех районах Брянска:
Советский район:
— улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», вдоль ограждения Центрального кладбища;
— перед въездными воротами Центрального кладбища со стороны ул. 2-й Почепской;
— улица Красноармейская, ост. «ул. Крахмалёва», чётная сторона;
— улица Красноармейская, около дома 61 (площадь у автовокзала);
— улица Спартаковская, около дома 63;
— улица Красноармейская, около дома 76;
— проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона.
Бежицкий район:
— улица Ульянова, около дома 124 ;
— улица Федюнинского, около дома № 1 ;
— на территории, прилегающей к кладбищу по ул. Почтовой;
— на территории перед въездными воротами кладбища п. Антоновка;
— пересечение ул. делегатской и 2-го пер. Демьяна Бедного (на повороте к кладбищу п. Бежичи).
Володарский район:
— на территории перед кладбищем по ул. Профсоюзов;
— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Абашева;
— на территории перед кладбищем п. Большое Полпино.
Фокинский район:
— проспект Московский, около дома 5 ;
— площадка по ул. Волочаевской, около дома 2а;
— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Волочаевской.
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