Ярмарки цветов откроют в Брянске к Пасхе

Почти 20 ярмарок искусственных цветов откроют в Брянске к Пасхе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

20 апреля православные отметят Пасху. Накануне праздника в Брянске откроют специализированные ярмарки искусственных цветов. В этом году в областном центре с 12 апреля с 8 о 19 часов ежедневно будут работать почти два десятка торговых точек во всех районах Брянска:

Советский район:

— улица Красноармейская, ост. «Завод Кремний», вдоль ограждения Центрального кладбища;

— перед въездными воротами Центрального кладбища со стороны ул. 2-й Почепской;

— улица Красноармейская, ост. «ул. Крахмалёва», чётная сторона;

— улица Красноармейская, около дома 61 (площадь у автовокзала);

— улица Спартаковская, около дома 63;

— улица Красноармейская, около дома 76;

— проспект Станке Димитрова, остановка «Областная больница» чётная сторона.

Бежицкий район:

— улица Ульянова, около дома 124 ;

— улица Федюнинского, около дома № 1 ;

— на территории, прилегающей к кладбищу по ул. Почтовой;

— на территории перед въездными воротами кладбища п. Антоновка;

— пересечение ул. делегатской и 2-го пер. Демьяна Бедного (на повороте к кладбищу п. Бежичи).

Володарский район:

— на территории перед кладбищем по ул. Профсоюзов;

— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Абашева;

— на территории перед кладбищем п. Большое Полпино.

Фокинский район:

— проспект Московский, около дома 5 ;

— площадка по ул. Волочаевской, около дома 2а;

— на территории перед въездными воротами кладбища по ул. Волочаевской.