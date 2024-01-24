Ёлка из Клинцов вошла в десятку лучших футбольных деревьев страны

Украшенная ёлка в школе в Клинцах вошла в десятку лучших футбольных деревьев страны в конкурсе от Российского футбольного союза. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Российский футбольный союз подвёл итоги Всероссийского новогоднего конкурса «Лучшая футбольная елочка» в рамках проекта «Футбол в школе». Дети всех возрастов создавали игрушки в футбольной тематике и украшали деревья в своих школах. Школа №9 имени Карлова из Клинцов вошла в ТОП-10 финалистов среди всех школ России.