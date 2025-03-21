Юбилейный фестиваль «Дорогами войны и побед» открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Детской школе искусств имени Николаевой в Бежицком районе Брянска стартовал отборочный этап 10-го фестиваля «Дорогами войны и побед». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Фестиваль дает возможность коллективам и солистам демонстрировать свои навыки и умения в творчестве, хореографии и других художественных направлениях. В этом году география артистов расширяется, к нам присоединяются районы Брянской области», — обратилась к участникам глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

Конкурсный проходит по четырем номинациям в трёх возрастных категориях. В оргкомитет уже поступило более 130 заявок исполнителей из Брянска и Брянской области. Гала-концерт и награждение победителей пройдёт на следующей неделе.

Возрастные ограничения 3+