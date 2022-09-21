Юные брянцы вошли в телепроект «Детский КВН»

Школьная сборная Брянской области прошла в телепроект «Детский КВН» в сезон 2023 года. Об этом рассказали в Академии КВН Брянской области.

В Анапе прошёл XI Международный фестиваль детских команд КВН. Туда съехались около 150 сборных со всей России. Среди них и Школьная сборная Брянской области.

Неделю ребята участвовали в отборочных турах и выступлениях, а также мастер-классах и футбольном турнире.

По итогам семи дней фестиваля 24 команды вошли в проект «Детский КВН» в сезон 2023 года. В числе победителей оказались и юные брянцы.