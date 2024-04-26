Юные брянские шахматисты побывали на экскурсию в облдуме

Юные брянские шахматисты, победившие в первенство области, побывали на экскурсию в облдуме. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошло первенство по шахматам среди школьников на призы председателя Брянской областной Думы. Турнир посвятили 30-летию регионального парламента. Участие в соревнованиях 169 человек в 10 возрастных группах.

Церемония награждения победителей прошла в Брянской облдуме. Кубки и медали юным шахматистам вручили губернатор Александр Богомаз и спикер Валентин Суббот. также школьники побывали на экскурсии в парламенте региона.