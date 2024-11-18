Юные брянские художники победили во всероссийском конкурсе
Юные брянские художники победили во всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Жюри подвело итоги II всероссийского конкурса «Рисуем единую страну». Его приурочили ко Дню народного единства.
Работы на него представили учащихся художественного отделения детской школы искусств №6 в посёлке Белые Берега Дмитрий Бондаренко, София Безрученкова и София Тупотилова. В своих возрастных категориях все трое стали победителями творческого состязания.
Фото: Брянская городская администрация
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