Юные трубчевские хоккеисты завоевали серебряную награду на международном турнире «Хоккейные горки». Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Горки Могилёвской области Республики Беларусь прошёл международный турнир по хоккею «Хоккейные горки». В нём участвовали спортсмены 10-11 лет из Минска, Калининграда, Великих Лук, Смоленска и Трубчевска.

Брянская команда ХК «Вымпел» выиграла четыре матча в первый и второй день турнира. В финале трубчевские парни встретились с командой «Dark Shark» из города Великие Луки Псковской области. Матч закончился со счётом 3:5. «Вымпел» уступил и занял второе место на международном турнире.

Лучшим снайпером соревнований стал брянец Иван Михайлов, а самым лучшим игроком команды признали Александра Шароварина.