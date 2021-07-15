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За 2020 год на Брянщине полицейские изъяли 3 миллиона немаркированных сигарет

2021, 15 июля 17:00 Общество
За 2020 год на Брянщине полицейские изъяли 3 миллиона немаркированных сигарет
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Об этом на круглом столе «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров» рассказал заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Максим Толочко. 

Как отметил представитель правоохранительных органов, нелегальные табачные изделия наносят серьезный ущерб российскому бюджету.  

«Черный» рынок табака в Брянской области быстро развился благодаря приграничному положению. 

С начала 2020 года из незаконного оборота изъято свыше 3 миллионов пачек немаркированных сигарет, на общую сумму более 300 миллионов рублей. 

А в текущем году уже зарегистрировано 250 административных и 31 уголовное правонарушение в этой сфере. 

Участники встречи пришли к единому мнению: проблему нелегальных сигарет поможет решить усиление правоприменения в регионе. 

 

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