За 2020 год на Брянщине полицейские изъяли 3 миллиона немаркированных сигарет

Об этом на круглом столе «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров» рассказал заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Максим Толочко.

Как отметил представитель правоохранительных органов, нелегальные табачные изделия наносят серьезный ущерб российскому бюджету.

«Черный» рынок табака в Брянской области быстро развился благодаря приграничному положению.

С начала 2020 года из незаконного оборота изъято свыше 3 миллионов пачек немаркированных сигарет, на общую сумму более 300 миллионов рублей.

А в текущем году уже зарегистрировано 250 административных и 31 уголовное правонарушение в этой сфере.

Участники встречи пришли к единому мнению: проблему нелегальных сигарет поможет решить усиление правоприменения в регионе.