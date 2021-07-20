За два дня у брянцев изъяли 20 единиц оружия и 2150 боеприпасов

Брянские полицейские подвели итоги операции «Арсенал».
В Брянской области завершилась полицейская операция «Арсенал». За два дня сотрудники уголовного розыска и других подразделений полиции выявили 26 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов.
Правоохранители изъяли 20 единиц незарегистрированного оружия, 2150 боеприпасов различного калибра и четыре части к оружию.
Среди изъятого оказались пневматическая винтовка с изменениями в конструкции, а также 25 монтажных патронов, обнаруженные у жителя Почепского района, на которого завели уголовное дело, и две банки пороха, хранившиеся у жителя Клетнянского района.
Также уголовное дело возбудили по факту обнаружения бездымного пороха у жителя Дубровского района.
Жительница села Большое Полпино добровольно сдала оружие, принадлежавшее ее умершему мужу. Добровольно разоружиться также решили несколько жителей Климовского, Карачевского, Комаричского, Брасовского, Дятьковского и Погарского районов.
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