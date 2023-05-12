За неделю рабочие залатали ямы на семи улицах Брянска
За неделю рабочие сделали ямочный ремонт на семи улицах областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Брянские дорожники за неделю отремонтировали свыше 1,3 тысячи квадратных метров дороги. На улицах Чернышевского, Комарова, Унечской, Полесской, 22 Съезда КПСС, переулке 7-го Ноября, проездах по улице Брянского Фронта ямы заделывали горячим асфальтом.
А на участке от улицы Белорусской до ж/д моста через реку Снежеть в Фокинском районе дорожники восстановили изношенное покрытие проезжей части на площади 315 квадратных метров установкой «Белта».
Читайте также
Новости регионов
Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле
В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных
Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта
В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.
Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти»
Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки
Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД
В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого