За неделю рабочие залатали ямы на семи улицах Брянска

А на участке от улицы Белорусской до ж/д моста через реку Снежеть в Фокинском районе дорожники восстановили изношенное покрытие проезжей части на площади 315 квадратных метров установкой «Белта».

За неделю рабочие сделали ямочный ремонт на семи улицах областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных

Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.

Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти» Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки