За полгода брянские полицейские 6,3 тысячи раз пытались подделать статистику

Массовые нарушения выявила прокуратура.

В первом полугодии 2021 года Прокуратура Брянской области пресекла более 6,3 тысячи нарушений в сфере уголовно-правовой статистики.

Как сообщает прокуратура, в основном брянские полицейские искажают сведения о преступлениях и обвиняемых, а также нарушают сроки представления документов первичного учета.

Выявлены факты предоставления недостоверных сведений о потерпевших, местах совершения преступлений, способах и мотивах их совершения, подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступления.

В ряде случаев полицейские подавали недостоверную информацию о суммах причиненного и возмещенного ущерба и об изъятии денег, ценностей и имущества.

Прокуроры внесли 185 актов реагирования. Более 190 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, включая 39 руководителей.