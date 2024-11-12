За пять лет в Брянске расселили 48 аварийных домов, потратив более миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании в Брянской городской администрации обсудили переселение жителей из аварийного жилья. Как рассказал председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько, с 2019 по 2023 год в областном центре расселили 48 многоквартирных домов. 1483 человека переехали из 676 квартир, общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров. На покупку жилья или денежную компенсацию из консолидированного бюджета потратили 1,12 млрд. рублей.

Так, в декабре прошлого года в эксплуатацию сдали 138-квартирный дом по переулку Ржевскому, 18. Семьи из более чем из 20 аварийных домов переехали туда.

Этап 2022 года стал самым масштабным. В планах – обеспечить жильём 1103 человека из 493 квартир площадью 11 306 квадратных метров. Уже расселено 450 помещений. 271 человек решили получить денежную компенсацию. А жители квартир по договорам социального найма получили равнозначное по площади жильё в домах по улицам Литейной, 67, 69; Чернышевского, 1/1; Толстого, 3 в Брянске.

В пресс-службе подчеркнули, что при отказе собственника от компенсации и другого жилья, то администрация может подать в суд иск о принудительном изъятии помещения с выплатой выкупной стоимости. Но такие процедуры затягивают переселение.